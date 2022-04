Homem finge ser Felipe Neto, recebe tratamento VIP e youtuber reage

Felipe Neto compartilhou, em seu Instagram, o vídeo de um homem que se passou por ele em uma balada em Balneário Camboriú (SC). Nas imagens, é possível ver o tratamento VIP que o jovem recebeu, com garrafas de bebidas com fogos.

“Gente, um sujeito fingiu ser eu em uma balada em Balneário”, introduziu Felipe, antes de mostrar o vídeo para seus seguidores. Confira o momento.

Na sequência, o youtuber voltou a falar sobre o assunto. “Eu nunca fui tratado assim em uma balada. Tenho que começar a fingir ser eu mesmo, mas sem ser”, refletiu Felipe.

Felipe Neto está em Paris, na França, e vem compartilhando as suas experiências com seus seguidores. Na última semana, o empresário publicou uma foto com Neymar, selando a amizade com o jogador, e mostrou a suíte em que se hospedou na capital do país europeu, que custa R$ 125 mil por diária.

Fonte: Metrópoles