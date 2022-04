Homem envolvido em assassinato e tentativa de homicídio em 2020 é morto a tiros

Um crime que chocou os moradores da pequena cidade de Assis Brasil, localizada no extremo Norte do Acre, na tríplice fronteira do Acre, é abalada por mais uma morte que pode estar ligada ao ano de 2020.

No início do mês de setembro de 2020, moradores ficaram estarrecidos com um crime, onde o principal suspeito, Sebastião Alves Pereira, após uma discussão por causa de terras, matou um cunhado a tiros e feriu a esposa e outro irmão.

Na época, os irmãos da esposa teriam ameaçado Sebastião de morte e até ateado fogo em uma propriedade do cunhado.

Este então se armou e atirou contra os cunhados, matando o cunhado identificado como Ozias dos Santos e ferido o outro, Luciano dos Santos nas nádegas. A esposa, no intuito de salvar os irmãos, foi atingida no ombro.

Na época, o delegado que estava como titular no município, Judson Barros, falou que o crime foi considerado como doloso e duas tentativas de homicídio.

Despois do fato, o mesmo fugiu tomando rumo ignorado até se apresentar quase um mês depois, ficando detido e depois levado para a delegacia de Brasiléia, por medida de segurança.

Passado quase dois anos do caso, Sebastião Alves Pereira estava em liberdade provisória à espera do pronunciamento por parte da Justiça e tentava levar a vida normal, até por volta das 11 horas desta quinta-feira, dia 7.

Sebastião estaria trabalhando em sua propriedade localizada no km 17 da BR 317, sentido Assis Brasil/Brasiléia, quando foi surpreendido por alguém ainda não identificado, que estava de ‘tocaia’ (escondido) armado, sendo alvejado por cerca de três tiros e morrendo no local.

O caso agora está sob a responsabilidade do delegado Erick Ferreira Maciel, titular do município e seus investigadores. Os levantamentos iniciais levam ao possível caso de ‘vingança’ devido os fatos relatados acima.

O corpo seria levado ao IML na Capital acreana, onde passará por perícia e depois liberados aos familiares.

Por O Alto Acre