Homem é preso suspeito de tentar matar policial por achar que agente estava perseguindo a mulher dele

A Polícia Civil prendeu, neste sábado (16), um homem suspeito de tentar matar o agente da corporação Paulo César Monteiro de Souza, de 56 anos, com uma facada. As apurações apontaram que o investigado deu uma facada no policial após ouvir da companheira que a vítima a estava perseguindo pela rua tarde da noite.

O delegado Fellipe Guerrieri, responsável pela força-tarefa montada para apurar o caso, contou que o preso confessou o crime.