Homem é morto por cachorro da família ao tentar agredir a esposa

No início deste final de semana, um homem, de 55 anos foi morto pelo cachorro da família ao tentar agredir a esposa. O caso aconteceu em São Paulo no último sábado, 9. De acordo com a viúva e com vizinhos do casa, o homem costumava maltratar o animal, da raça american bully e chamado Thanos.

A viúva conta também que ficou ferida ao tentar socorrer o marido durante o ataque do animal que, segundo ela, é dócil, mas que se descontrolou ao ver uma briga do casal onde ele o home estava começando a agredí-la. Atualmente, o cão está sob os cuidados do filho dela.

Ela conta também que esta não foi a primeira vez que o cachorro atacou o homem e relembra que, quando era pequeno, Thanos defendeu o filho do casal e deixou o dono da casa com uma marca no rosto: “Tanto que meu marido tinha uma cicatriz aqui” – disse a víuva, apontando para a área do nariz.

Por Capital AM