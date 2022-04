Homem é morto com tiro no peito em Rio Branco

Mais um caso de execução é resgistrado na capital acreana, desta vez, o crime ocorreu na madrugada deste domingo,10, no Beco do Trapiche, rua Lili Cadaxo, bairro Vila Betel, região do Calafate.

Segundo foi apurado por nossa reportagem, a vítima se trata de Leonilson Araújo de Alcântara, 30 anos, que seria morador daquela localizada e, possivelmente, usuário de entorpecentes, mas não teria envolvimento com nenhuma facção criminosa.

Ainda segundo informações, Leonilson teria sido perseguido por três homem armados e um deles teria efetuado um único disparo, que atingiu seu peito. Baleado, a vítima caiu do trapiche dentro de um chavascal de lama e esgoto.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que, ao chegar ao local, só pode atestar o óbito, pois o homem já estava sem vida.

A Polícia Militar (PM) esteve no local colhendo informações para chegar aos possíveis autores do crime.