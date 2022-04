Homem é morto com tiro de escopeta após briga em bar

Uma briga de bar terminou com um homem, de 30 anos, morto com um tiro de escopeta, em Ribeirão das Neves (MG), no sábado (16). Imagens de câmeras de segurança flagram o momento em que um homem mira na vítima e acerta um tiro na cabeça. As informações são do G1.

Conforme testemunhas, antes do crime, o suspeito brigou com outra pessoa e saiu do bar em uma moto. Cerca de 20 minutos depois, ele voltou com uma escopeta calibre 12. No entanto, a pessoa com quem ele havia discutido não estava mais no local.

Ainda segundo testemunhas, a vítima teria passado a mão na nádega do suspeito, iniciando uma nova briga. Na sequência, o homem armado atirou no rosto da vítima. O suspeito fugiu do local. A perícia foi até o local e o corpo da vítima foi levado pelo rabecão.

De acordo com a Polícia Militar, o local do crime é conhecido como ponto de venda de drogas. A Polícia Civil investiga o caso.

