Homem é morto com tiro após discussão na porta de casa

Um homem de 50 anos foi morto com um tiro após uma discussão na porta de casa, no bairro Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. O crime aconteceu no sábado (16). Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida no pescoço.

A corporação informou que, inicialmente, a briga foi pontual e parece não haver relação de amizade entre o suspeito e a vítima. Por isso, a polícia investiga a motivação do homicídio e busca identificar o suspeito.