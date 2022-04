No fim da manhã desta quinta-feira (07/4) um homem armado com uma faca, invadiu uma Escola Municipal no Distrito do Cacau Pirera, zona metropolitana de Manaus. Ao serem surpreendidos pelo homem, alunos e professores entraram em pânico e tentaram sair da escola.

Alguns alunos conseguiram fugir e correr até a Delegacia para pedir socorro. Rapidamente os policiais entraram na escola e prenderam o homem em flagrante.

Por No Amazonas é Assim