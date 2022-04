Hoje tem festival de Marchinhas de Carnaval nas imediações da Concha do Parque da Maternidade

Será logo mais, a partir das 18 horas, nas proximidades da Concha Acústica “Jorge Nazaré”, no parque da Maternidade, em Rio Branco, a realização da segunda fase do Festival de Marchinhas de Carnaval. A promoção é da empresa Biau Som e é realizada com recursos da Lei “Aldir Blanc”, de incentivo à cultura.

Os três primeiros vencedores serão agraciados com prêmios em dinheiro – R$ 3 mil para o primeiro colocado e mais dois mil divididos igualitariamente entre o segundo e o terceiro colocado.

Pelo menos 12 músicas estão inscritas. Todas são músicas autorais de compositores locais. A cantora Lara Pontes, conhecida por cantar na notie acreana, participa do evento defendo uma música do compositor Zé Kleuber.

Por Tião Maia, da Redação do Ecos da Notícia