Há cinco meses sem notícias, avó ainda busca por paradeiro de neto

Dona Valdeniza Avelino Franco, 67 anos, busca por notícias do neto Adriano Almeida Franco, 19 anos, que está desaparecido desde o dia 23 de novembro de 2021.

Segundo familiares, Adriano saiu de casa na rua do Divisor, bairro Vitória, por volta das 7h da manhã e não mais voltou.

Criado pela avó desde pequeno, a família diz que ele sempre foi um menino calmo e seu desaparecimento causa estranheza em todos.

Inconformada com o sumiço do neto, que ela criou como filho, dona Valdeniza faz um vídeo pedindo que quem souber notícias de Adriano que informe à família.

Quem souber qualquer informação sobre o paradeiro do jovem pode entrar em contato no telefone (68) 984048749 falar com Antônio.