Grave acidente: Criança que trafegava em bicicleta é atingida por carreta em BR-364

Mais um grave acidente registrado no Estado do Acre, desta vez, na BR-364, sentido Porto Velho, na tarde desta terça-feira, 19, próximo ao DNIT, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo apurado por nossa equipe de reportagem, o acidente, que ocorreu por volta das 14:30, se deu quando a criança L.G.S, de 12 anos, trafegava em uma bicicleta quando, ao tentar atravessar, não se atentou a carreta, que acabou acertando em cheio.

A viatura 01 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a criança em estado grave para o Pronto-Socorro da capital.

Segundo o médico do SAMU, no local foi realizado procedimentos de estabilização e de imediato a vítima foi levada ao PS para avaliação.

