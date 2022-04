Grande jornalista da Record é demitido da emissora, se desespera e vai buscar refúgio no Ratinho

Bruno Peruka pediu demissão da Record há cinco meses e agora está negociando comandar o jornal do SBT na emissora de Silvio Santos.

Natural de Tapira, no interior do Paraná, quem acolheu Bruno na saída dele da Record, foi o apresentador Ratinho, do SBT.

Na noite desta terça-feira, Bruno Participou de uma gravação do Programa do Ratinho que vai ao ar em breve nas telas do SBT.

As especulações são que o jornalista volte com o programa do Marcelo Rezende, que desde a morte do jornalista, a grade tem novelas mexicanas.

Segundo a reportagem da TV Pop, a proximidade entre o ex jornalista da Record e Ratinho, começou quando o jornalista se ofereceu para cobrir programas jornalísticos na Rede Massa, afiliada do SBT.

Desempregado desde o final de 2021, quando descobriu que seria trocado na apresentação do seu programa por Eleandro Passaia, Bruno Peruka revelou que sua recolocação não tem sido nada fácil.

“Eu preciso trabalhar, em São Paulo ou no Paraná, não posso ficar parado. Tenho contas para pagar, família para criar. Apareceu aqui ou em outra região do Brasil, eu vou”.

No instagram, o jornalista revelou que após a saída da Record, ele está feliz por ter tido pelo menos uma reunião com o grupo Silvio Santos:

“Eu tenho um compromisso em uma televisão aqui de São Paulo hoje. Estou aqui no hotel, rodei muito hoje, os compromissos não param. Estou parecendo motorista de Uber. Vamos que vamos, estamos juntos”

Procurado pela TV Pop, o SBT revelou que o jornalista foi apenas convidado ao programa do ratinho: “Ele irá gravar como convidado. Não veio no Jornalismo e não está negociando com a emissora”, afirmou a assessoria de imprensa do canal.

