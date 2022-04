Governo reinaugura escola em Rio Branco e dá início ao ano letivo de 2022

O governador Gladson Cameli foi até a Escola João Paulo II, localizada na Estrada da Sobral, em Rio Branco, na manhã desta segunda-feira, 11, para reinaugurar a unidade, que foi totalmente revitalizada, também para entregar a quadra de grama sintética à comunidade e dar início ao ano letivo de 2022.



Ano letivo na rede estadual tem início nesta segunda-feira, 11. Foto: Diego Gurgel/Secom

Na oportunidade, uma equipe da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) estava realizando a vacinação dos alunos, dos pais e da comunidade em geral, tanto da covid-19 quanto da influenza. O governador estava acompanhado do secretário de Educação, Cultura e Esportes, Aberson Carvalho, e da secretária adjunta de Saúde, Moana Araújo.



Governador Gladson Cameli destacou as ações na área da educação. Foto: Diego Gurgel/Secom

Na oportunidade, o governador destacou a alegria que é poder retornas às aulas presenciais depois de dois anos de pandemia. Ele também fez uma agradecimento especial aos servidores da Educação. A partir das aulas presenciais, Gladson espera que as crianças possam avançar em seu desenvolvimento.

O governador também fez questão de lembrar das ações do governo no início da gestão, como a entrega de fardamento escolar aos alunos e o segundo prato na alimentação escolar, medidas que foram suspensas devido à pandemia. “Antes, os pais pagavam pela farda, mas dissemos que o Estado iria cumprir a sua missão”, destacou.



Governador Gladson Cameli entregou quadra de grama sintética à comunidade escolar. Foto: Diego Gurgel

Ele também falou da importância do segundo prato. “Uma parcela da população passa por dificuldades e para um aluno poder estudar tem que estar ‘de bucho cheio’, como eu falo na minha linguagem”, afirmou. Para tornar o segundo prato uma realidade, o governo pretende adquirir produtos de cada região.

Outra medida importante lembrada pelo governador Gladson Cameli foi a aquisição de 110 novos ônibus escolares, alguns dos quais, inclusive, irão substituir as antigas camionetes que eram utilizadas nos ramais de difícil acesso. “Esses ônibus irão atender nossos alunos com qualidade e segurança”, disse.

O abono salarial pago no final do ano passado a mais de 14 mil profissionais da Educação e os recursos para a aquisição de notebooks por parte dos professores, além de garantia de acesso a internet, foram outras ações citadas pelo governador.

Medidas sanitárias

O secretário Aberson Carvalho fez questão de destacar as medidas sanitárias adotadas pelo governo para o início do ano letivo. “Está tudo pronto, tudo organizado com muita cautela, muita segurança e com todos os protocolos sanitários garantidos”, lembrou.



Uso de máscara será obrigatório. Foto: Diego Gurgel/Secom

Entre esses protocolos sanitários adotados para o retorno das aulas presenciais, Carvalho destacou o uso de máscara pelos alunos e professores, a higienização com álcool em gel e os tapetes sanitizantes, além da medição de temperatura de todos os alunos.

“Dessa forma, estamos fazendo a retomada do ensino 100% presencial. Nesses dois anos de pandemia, tivemos grandes desafios, tivemos que nos reinventar e agora estamos reestabelecendo a ambientação com os alunos, fazendo um trabalho socioemocional, necessário para que a equipe escolar possa fazer o acolhimento dos alunos”, frisou.

