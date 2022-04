Governo reforma prédio e instala balança rodoviária na Transacreana

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), concluiu a reforma do prédio do posto de inspeção e a instalação de balança rodoviária na AC-90, a Transacreana, em Rio Branco.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a reforma faz parte de um projeto do governo de revitalizar os espaços públicos, no intuito de garantir aos usuários, bem como de proporcionar maior celeridade no controle e pesagem de produtos que transitam pela Transacreana.



A reforma faz parte de um projeto do governo de revitalizar os espaços públicos. Foto: Luy Andriel/Deracre

“A vantagem de se ter essa balança instalada aqui é que o equipamento vai facilitar o monitoramento e controle da quantidade transportada por veículo, bem como da otimização de tempo do processo, entre outras vantagens”, afirmou.

O prédio reformado dispõe um novo estacionamento, sala especial com ar condicionado, banheiro, dormitório e praça com bancos de madeira. Além disso, o local conta com nova pintura, nova cobertura, calçada, meio-fio e paisagismo.

A reestruturação do prédio é uma forma de preservar e conservar os prédios públicos do Estado. A reforma deve beneficiar toda população da Transacreana, que necessita de atendimento, como também os servidores que contam com uma nova estrutura.

“Mais um prédio revitalizado e também mais um equipamento que havia sido abandonado e que foi recuperado e instalado pelo Estado, garantindo o controle de toda carga que passa pela Transacreana”, diz Antunes.

Para o motorista Roneudo Abreu, a instalação da balança rodoviária é importante, pois assegura que a quantidade de carga transportada pelos caminhões ao longo da AC-90 seja realizada de forma consciente.

“A pessoa muitas vezes não tem consciência da quantidade de peso que tem que ser carregada e, com a reforma desse prédio e a instalação da balança aqui, acredito que agora devam ter mais consciência que o peso também prejudica nossas estradas ”, afirma Roneudo.



Motoristas transitam diariamente pela AC-90. Foto: Luy Andriel – Ascom/Deracre

A revitalização do prédio garante melhores condições de trabalho para os motoristas que realizam o transporte de cargas, bem como beneficia as famílias com que necessitam de mais segurança na estrada para realizar o escoamento da produção.

“É algo bom para quem trabalha aqui e a instalação dessa balança ajuda a ter mais controle, além de também beneficiar as famílias que moram na Transacreana, garantindo mais segurança no momento de realizar o escoamento da produção”, afirma.

A balança deve ser controlada por uma central computadorizada, monitorada por um colaborador do Deracre, que vai receber capacitação para o serviço. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.

Galeria de imagens:

Fonte: Agência do Acre