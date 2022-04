Governo recebe moradores de Porto Acre e planeja melhorias para infraestrutura de ramais

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), realizou nesta segunda-feira, 11, uma reunião com moradores das comunidades rurais de Porto Acre. O encontro foi para ouvir as principais demandas e necessidades em cada uma das comunidades e, assim, criar o plano de melhorias para as estradas vicinais.



Comitiva foi recebida pelo presidente do Deracre, Petronio Atunes. Foto: Rafael Dias

Além do presidente do Deracre, Petronio Antunes, também estiveram presentes o deputado estadual Luís Tchê e os moradores dos ramais de Porto Acre. A reunião teve como objetivo principal debater melhorias para garantir a trafegabilidade dos ramais e, assim, facilitar o escoamento da produção agrícola do município. Entre as solicitações dos moradores estão a retirada de pontos críticos, manutenção e melhoramento das estradas.

“Temos trabalhado durante esses dois anos nos ramais do Acre. Sabemos que essa reunião com os moradores de Porto Acre é de grande importância pois é fruto do reconhecimento do nosso trabalho”, afirmou o presidente do Deracre.

Petronio Antunes contou que antes as famílias não tinham esperança de serem atendidas, pois ficavam por meses isoladas, sem acesso à cidade, e ao ver uma máquina do Deracre pela primeira adentrando no ramal, em 20 anos, os moradores sentiram confiança no trabalho desenvolvido pela gestão do governador Gladson Cameli.

“Quando entramos pela primeira vez com as máquinas nos ramais de Porto Acre vimos famílias chorando. Era um choro de alegria, de esperança, de pessoas que estavam isoladas há anos. É perceptível que o governo está ao lado do homem do campo e estamos aqui hoje, mais uma vez, à disposição para ouvir novas reivindicações da comunidade”, enfatizou.



Deputado estadual Luís Tchê esteve presente durante reunião com moradores de Porto Acre. Foto: Luy Andriel – Ascom/Deracre

Na ocasião, o deputado estadual Luís Tchê agradeceu ao governo pela recepção e por estar sempre de portas abertas para ouvir os anseios da população.

“É mais uma reunião positiva em que mostramos aos moradores que é possível construir um Acre mais produtivo, quando se tem apoio do governo, da comunidade e de nós deputados, que estamos destinando recursos para que melhorias sejam realizadas na vida dessas famílias”, salientou.

Fonte: Agência do Acre