Governo realiza mutirões de cirurgias em dois municípios e na capital durante o fim de semana

No início nesta quinta-feira, 28, em Tarauacá, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), deu continuidade ao cronograma de cirurgias do projeto Opera Acre. Também estão sendo realizados procedimentos cirúrgicos em Brasileia e na capital.

Em Rio Branco, as cirurgias estão sendo efetuadas na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), e, em Brasileia, no Hospital Regional do Alto Acre, contemplando a população da regional. Já em Tarauacá, transcorrem no Hospital Dr. Sansão Gomes.

A previsão é de que sejam realizadas mais de 80 cirurgias durante os dias 28, 29, 30 de abril e 1º de maio, sendo que, desde o início dos mutirões de cirurgias eletivas, mais de 200 procedimentos já foram realizados.

A Sesacre leva a ação em saúde a todas as regiões do estado, com o objetivo de eliminar as filas de espera de pacientes que aguardam por cirurgias de hérnia, fimose, vesícula e cabeça e pescoço, por exemplo.

“O mutirão de cirurgias envolve todos, desde a organização do serviço a equipamentos. É válido ressaltar ainda a importância das nossas parcerias e o investimento para a realização do projeto. Por exemplo, neste primeiro trimestre foram investidos cerca de três milhões de reais”, destacou a chefe da Regulação de Cirurgias, Shirley Nascimento.

Fonte: Agência Acre