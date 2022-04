Governo realiza mutirão de cirurgias na Fundhacre

Mais procedimentos cirúrgicos estão sendo realizados neste sábado, 30 na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). Ao todo, são 21 pacientes do município de Rio Branco e 1 do Amazonas, sendo que 3 passarão por procedimentos na especialidade de ortopedia e 19 em cirurgia-geral.

“A Fundhacre vem seguindo o cronograma dos mutirões de cirurgias. Toda organização é uma solicitação do nosso governador Gladson Cameli, que tem atuado de forma assídua para diminuir as filas de cirurgias eletivas no estado”, destaca o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

Somente em abril foram realizados na Fundhacre 85 procedimentos cirúrgicos aos sábados, sendo em várias especialidades, atendendo pacientes dos municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano e Rio Branco.

A autônoma Rúbia Dauana Souza, residente do município de Rio Branco, relata sobre a dor e o sofrimento em ver seu filho Gabriel Coelho de 9 anos aguardando há 4 anos na fila de espera por uma cirurgia de fimose.

“Para mim era um sofrimento, meu filho nem queria ir mais para a escola. O sentimento hoje é de muita felicidade, um alívio vê-lo hoje sendo cirurgiado”, relata a mãe do paciente Gabriel.

Elizabeth Pinheiro de Amorim veio da cidade de Pauini, município do Amazonas, para conseguir a cirurgia de hernioplastia para a filha ainda no ano de 2020, quando deu entrada nos procedimentos e ficou no aguardo para ser chamada.

“Quando eu recebi a ligação eu estava na minha cidade no Amazonas, lembro até que foi na quinta-feira Santa, ficamos muito felizes porque eu sei o quanto ela sente dores. Estou satisfeita por ter dado certo e muito grata”, afirma Elizabeth Pinheiro de Amorim, que é mãe da Paloma Oliveira Pinheiro, de 8 anos.