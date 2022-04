Governo realiza melhoramento na rampa de acesso ao Porto de Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou melhorias na rampa do porto de Cruzeiro do Sul, com objetivo de facilitar o acesso da população e ribeirinhos. O local é conhecido como espaço de embarque e desembarque de mercadorias na cidade.

De acordo com o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, os serviços devem beneficiar as famílias que necessitam de mais trafegabilidade para realizar o escoamento de sua produção.

As melhorias contemplaram serviços de terraplanagem, pavimentação, retirada de atoleiros e nivelamento de superfície. A ação conta com a utilização de uma escavadeira hidráulica e um caminhão-caçamba.

“Fizemos um paliativo na rampa de acesso ao porto de Cruzeiro do Sul, procedimento necessário após a cheia do Rio Juruá”, enfatizou o gerente regional.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, o órgão continua com os trabalhos e, apesar das chuvas, tem estado presente, para que as famílias continuem tendo acessibilidade.

“Todos os dias as embarcações chegam carregadas de alimentos e é preciso garantir que os produtores tenham acesso à cidade”, afirma Antunes.