Governo realiza Feira na Comunidade no Manoel Julião, em Rio Branco

A Feira na Comunidade é uma ação tipo “formiguinha” no incentivo a oportunidades, desenvolvida pelo governo do Acre, via Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), para fomentar a geração de renda em todas as regionais de Rio Branco. Em sua primeira edição após a pandemia, este fim de semana o evento foi retomado na Praça Primavera do Manoel Julião, com cerca de dez expositores participantes.



Seet realizou a logística para a realização da Feira na Comunidade. Foto: Neto Lucena/Secom

O principal critério para a escolha dos participantes é que todos sejam da comunidade, pois o objetivo da feira é fomentar a economia, oferecendo alternativas para que as pessoas dos bairros tenham oportunidades de expor seus produtos, assegurando um ganho durante a realização. O evento também propicia a realização de contatos para contratações futuras, como foi o caso da vendedora de doces Adriana Meireles.

“As pessoas experimentam meus bolos, brigadeiros, tortas, pudins e eu sei que gostam, pois perguntam meu contato para comprar fora da feira. Já entrego meu cartão e o cardápio de delícias que faço para todos os tipos de eventos”, destacou a doceira, reconhecendo a importância de ações como essa para oferecer alternativas a pessoas trabalhadoras, que só precisam de uma oportunidade.



A doceira Adriana Meireles aproveitou a feira para divulgar seu trabalho e aumentar sua clientela. Foto: Neto Lucena/Secom

O chefe do Departamento de Desenvolvimento Econômico da Seet, Anderson Costa, esclareceu que a Feira na Comunidade é realizada por regionais, para atender todas as áreas de Rio Branco e que nos próximos cronogramas está prevista sua edição nas regiões da Sobral, Xavier Maia, Cadeia Velha e Segundo Distrito, lembrando que a solicitação é feita pelos presidentes de associações de moradores, bem como a lista de expositores que desejam participar.



Diretor da Seet esclarece que a Feira na Comunidade retorna com força total, atendendo a determinação do governo, para criar oportunidades para as comunidades . Foto: Neto Lucena/Secom

“Após receber a solicitação e a lista de participantes, levamos toda a estrutura necessária, como barracas, mesas, som e a responsabilidade e toda a logística para que os moradores possam dispor de comodidade na comercialização dos produtos”, explicou Anderson Costa.



Deyna Sandra comemora as boas vendas, relatando que seu trabalho com salgados envolve toda a família. Foto: Neto Lucena/Secom

A vendedora de salgados Deyna Sandra de Oliveira comemorou o fato de que, duas horas após iniciar, já tinha vendido mais da metade dos salgados que preparou para o primeiro dia da feira. Deyna relatou que o trabalho com salgados envolve o marido e o filho: “Essa iniciativa do governo valoriza o nosso trabalho e cria oportunidade para recebermos nossos clientes e outros públicos também”.

Fonte: Agência do Acre