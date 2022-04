Governo lança novos cursos de capacitação nas áreas administrativas e tecnológicas

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), junto a Divisão de Capacitação, lança este mês novas formações na modalidade presencial, em Rio Branco. Estão sendo ofertadas 20 vagas no curso de WordPress e 30 vagas no de Marketing Pessoal.

O requisito para as vagas é ter idade a partir dos 16 anos. Os interessados podem acessar a página de inscrição no site: https://capacitacao.seict.ac.gov.br/.

O curso de WordPress será ministrado no Teatro Barracão Matias, no bairro Sobral, com início no dia 12, das 8 às 11h com carga horária de 40h. Já o de Marketing Pessoal será no auditório da Seict, na Rua Rui Barbosa, 450, Centro, do dia 25 a 29 de abril.



No polo digital estão disponíveis diversos cursos online. Foto: Neto Lucena

“A Seict promove cursos livres profissionalizantes nas áreas administrativas e tecnológicas. Já alcançamos mais de mil inscritos nos cursos virtuais do site. Nosso objetivo é promover a qualificação profissional, entregando pessoas capacitadas para o mercado de trabalho ”, explica a chefe da Divisão de Capacitação, Vanessa Fabiana Freitas.

Além destes cursos, a Seict oferece, por meio de sua plataforma digital de capacitação, diversos cursos online que podem ser realizados de qualquer lugar do estado, com certificação garantida. Entre os cursos ofertados estão: Operador de Caixa, Recepcionista Atendente, Power Point, Auxiliar Administrativo, Word, Excel, Recursos Humanos, Elaboração de Documentos Oficiais, Vendas e Secretariado Executivo.

Fonte: Agência do Acre