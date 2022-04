Governo inicia solenidade de inauguração da nova enfermaria do Pronto-Socorro de Rio Branco

O governo do Estado deu início, agora há pouco, à cerimônia de inauguração da nova enfermaria do Pronto-Socorro de Rio Branco. Com investimento de R$ 10,4 milhões, a obra representa um marco histórico para a saúde pública e finaliza, após mais de 12 anos, a ampliação do maior complexo hospitalar de urgência e emergência do Acre.



O evento conta com a participação do governador Gladson Cameli e demais autoridades. Foto: Wesley Moraes/Secom

O evento conta com a participação do governador Gladson Cameli; da secretária de Saúde, Paula Mariano; do secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar; secretários de Estado; entre outras autoridades.

“Essa é uma grande conquista do povo acreano. Temos priorizado salvar vidas e feito os investimentos necessários para que a nossa população seja atendida com dignidade”, comentou o chefe de Estado.



Nova ala conta com 120 leitos de enfermaria. Foto: Jean Lopes/Secom

A partir desta segunda-feira, 4, a ala começou a receber os primeiros pacientes internados na unidade hospitalar, localizada no bairro Bosque. Ao todo, o espaço possui 120 leitos de enfermaria.

Iniciado em agosto de 2019, o moderno prédio de dois pavimentos foi construído com recursos próprios do Estado e do Banco Mundial. A execução da obra ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

