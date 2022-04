Governo federal anuncia fim da emergência sanitária por covid-19 e Acre estuda desobrigação do uso de máscaras

Na noite do domingo, 17, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) ocasionada pela pandemia de covid-19, no Brasil. Em razão da melhora do cenário epidemiológico por causa da ampla cobertura vacinal contra a doença, foi possível, de acordo com o chefe da pasta, a tomada de decisão.

Marcelo Queiroga também enfatizou, durante o pronunciamento, a assistência dada aos brasileiros pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, relembrou que a pandemia ainda não acabou e que os cuidados devem continuar.

“O Ministério da Saúde entende, com base nos pareceres das áreas técnicas, que nós não vivemos mais uma emergência de saúde pública nacional. Por isso, vamos editar um ato normativo que trará todos os fundamentos que embasaram a nossa decisão. Esse ato reconhece o que nós já vivemos no Brasil atualmente. Nós temos um cenário epidemiológico equilibrado e a norma precisa ser revisada”, disse o ministro.

Na manhã desta terça-feira, 19, a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, explicou que estão sendo realizados os devidos estudos para elaboração de um novo decreto a ser publicado nos próximos dias.

“A gente vê os números diminuindo significativamente. Vimos que a vacinação surtiu efeito e esperamos que continue assim. Por isso, estamos estudando a possibilidade da liberação da obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados”, declarou.

A gestora alerta para que as pessoas com comorbidades, por exemplo, mantenham o uso de máscara.

Fonte: Agência do Acre