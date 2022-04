Governo esclarece sobre o hasteamento da Bandeira do Acre, localizada na Gameleira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), vem a público esclarecer sobre o caso da queda da Bandeira do Acre, localizada na Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco:

A estrutura metálica e de hasteamento da bandeira é totalmente automatizada e eletrônica e, em virtude de vandalismo e furto de fios, a estrutura tecnológica foi comprometida. O padrão de acesso da energia foi avariado. Como consequência, a bandeira caiu do mastro na calçada da Gameleira.

A Seinfra informa, ainda, que todas as medidas de reforma da estrutura já foram tomadas e que a bandeira será novamente hasteada até a manhã da próxima sexta-feira, 8.

Cirleudo Alencar de Lima

Secretário de Estado de Infraestrutura

Fonte: Agência do Acre