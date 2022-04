Governo e Prefeitura de Feijó executam operação tapa-buraco na Rua Anastácio Barroso

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Feijó, executou uma operação tapa-buraco na Rua Anastácio Barroso, no centro de Feijó.

As equipes do Deracre e da prefeitura trabalham em conjunto para trazer mais mobilidade e segurança aos pedestres e motoristas. Têm sido realizados serviços de recuperação, com retirada e limpeza do pavimento quebrado, aplicação e compactação de nova massa asfáltica na rua.

“Mais uma rua recebendo melhorias, graças à parceria entre Estado e Município”, afirmou o representante regional do Deracre, Jorge Luís Silva.



Serviços garantem mais trafegabilidade nas ruas de Feijó. Foto: cedida

A manutenção das vias visa garantir melhora na mobilidade e na trafegabilidade no município, além de segurança para motoristas.

“Estamos trabalhando pela população e pelo melhoramento das vias”, enfatiza o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo o estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre.

Fonte: Agência do Acre