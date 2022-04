Governo e Acisa programam grandes eventos para o Dia do Trabalhador em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Para marcar a retomada dos eventos, agora com a pandemia de covid-19 controlada, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), em parceria com a Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa), preparam uma grande programação cultural para comemorar o Dia do Trabalhador, no dia 1 de maio.

Na manhã desta quarta-feira, 20, Seet e Acisa assinaram o Termo de Convênio 001/2022 para a realização do evento, que contará com shows nacionais nos dois municípios.

As apresentações ocorrerão simultaneamente. Na capital, está sendo programado o show da banda Araketu, previsto para acontecer na Concha Acústica de Rio Branco, que passou por reforma. Em Cruzeiro do Sul também haverá um show nacional, com a atração ainda por definir.

“O governador Gladson Cameli tem se preocupado muito em cuidar das pessoas, das famílias. Assim foi feito na pandemia e assim está sendo feito nesse pós-pandemia. É um presente para o trabalhador e também para os empreendedores que também ganham com o evento”, reforça o diretor da Casa Civil, Rômulo Grandidier.

O presidente da Acisa, Marcelo Moura, ressalta que a Associação está sempre envolvida em ações que movimentam a economia.

“A pandemia castigou muito as nossas famílias acreanas. Esse passo é importante para a retomada econômica. Eventos como esses movimentam toda uma cadeia produtiva”, declara.

A secretária de Empreendedorismo e Turismo em exercício, Taiane Belarmino, reitera que o evento está sendo programado para trazer alegria para os trabalhadores e famílias do Acre.

A entrada para os eventos em Rio Branco e Cruzeiro do Sul será 1 kg de alimento não perecível. A arrecadação será doada para instituições beneficentes.

Fonte: Agência do Acre