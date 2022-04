Governo do Estado deixa funcionários de apoio do IAPEN sem auxílio alimentação

O aumento de 5% concedido aos funcionários públicos significou um ganho de seis reais em cima do salário dos funcionários de apoio do Instituto Penitenciário do Acre ( IAPEN). O valor acrescentando no valor foi de 60 reais, com o desconto na folha, sobrou 5, conforme contracheque dos servidores, que o Portal Tarauacá teve acesso.

Além disso, o auxílio alimentação de 500 concedido aos servidores que receba menos de 4 mil, também não foi depositado para essa classe de trabalhadores.

Desse modo, foi muita mídia divulgando esse aumento, que na verdade não se concretizou.

Vale lembrar que o salário base de um funcionário do IAPEN é menos de 1 mil. Contudo, por lei, o Estado é obrigado a fazer complementação.

Por Portal Tarauacá