Governo do Acre recorrerá a decisão judicial que suspende concurso dos Bombeiros

O Governo do Estado do Acre informa que, em cumprimento à decisão judicial proferida em caráter liminar, estão suspensas as duas próximas etapas do concurso público para cargo de Aluno Soldado Combatente para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.

O Estado do Acre adotará, por meio da Procuradoria Geral do Estado, as medidas judiciais cabíveis para restabelecer o cronograma regular do concurso público, razão pela qual se orienta aos candidatos que sigam atentos às divulgações no site Agência de Notícias do Acre, cujo endereço é www.agencia.ac.gov.br e no Instituto organizador do concurso por meio do endereço https://www.ibfc.org.br/.

Governo do Estado do Acre