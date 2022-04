Governo do Acre começa distribuição dos uniformes escolares gratuitos em maio

O ano letivo nas escolas da rede pública do Estado se iniciou na última segunda-feira, 11. Com isso, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), trabalha para realizar, em maio, a distribuição dos uniformes escolares gratuitos para os mais de 145 mil alunos.

Este ano, os pais não irão retirar os uniformes diretamente nas escolas. A distribuição se dará da seguinte forma: o responsável pelo estudante irá até a escola, que dará um voucher (vale) para que a pessoa se dirija até a malharia mais próxima da sua casa e requisite a confecção das peças.

Cada estudante, seja do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, ou ensino médio, terá direito a duas blusas e uma calça. No caso dos alunos do fundamental, anos iniciais, também um short para os meninos ou um short-saia para as meninas.

O voucher retirado pelos responsáveis na escola conterá um QR Code contendo os dados da instituição e do aluno. Dessa forma, evita-se que um determinado uniforme não caiba no aluno, pois as medidas serão tiradas diretamente na malharia.

Fonte: Agência do Acre