Governo do Acre apresenta projeto de investimento no estado ao BNDES

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária (Seap), apresentou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em Brasília, duas propostas de projetos que buscam recursos financeiros para investimento no estado.

De acordo com o titular da Seap, Nenê Junqueira, as propostas ainda estão em análise e, caso aprovadas, vão proporcionar ao Acre maior produção de proteína animal e também de grãos, o que vai fortalecer a cadeia produtiva no estado.

“Hoje a Dom Porquito já exporta para 6 países e há outros aguardando habilitação de exportação. Como atualmente a oferta de grãos – milho e soja – é muito maior que no passado, já temos como aumentar a cadeia produtiva, não só na suinocultura, mas na avicultura”, conta.

Uma das propostas prevê a construção de três Unidades de Produção de Leitões (UPL), que vão ampliar a produção de carne no Acre, e também a exportação de carne suína para o exterior.

Já a segunda pretende aplicar os recursos na construção de silos graneleiros, que vão beneficiar a produção e armazenagem de grãos no estado.

Junqueira esclarece ainda que os projetos, se aprovados pelo BNDES, vão ser cedidos à cooperativa de produtores, por meio de termo de cessão de uso, gerando emprego e renda no estado do Acre.

O encontro com o presidente do Banco de Desenvolvimento, Gustavo Montezano, foi facilitado pelo senador Márcio Bittar, que intermediou a reunião, junto ao titular da Seap, na apresentação das propostas à empresa pública.

O pedido de financiamento está orçado em mais de R$ 80 milhões para investimentos na produção de suínos e grãos no estado.

Fonte: Agência Acre