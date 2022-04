Governo convoca aprovados em concurso do Corpo de Bombeiros para segunda fase

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), torna pública a convocação, referente ao concurso do CBMAC, para os exames de aptidão física e psicotécnico, conforme o edital n° 001/2022 – Seplag/CBMAC, de 7 de janeiro de 2022.

O documento convoca os habilitados na prova objetiva e que estejam classificados dentro do limite de vagas, e também os que estiverem empatados na última posição de classificação, para se apresentar às provas, de caráter eliminatório.

De acordo com o documento, ficam convocados os candidatos para o cargo de Aluno-Soldado Combatente – Masculino, até a posição de classificação 488; e Aluno-Soldado Combatente – Feminino, até a posição de classificação 124.

Candidatos fora do número de vagas citados estão automaticamente eliminados do concurso. A segunda fase – prova de aptidão física e exame psicotécnico – será realizada em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Candidatos que optaram, no ato da inscrição, pela realização da primeira fase do concurso em Brasiléia, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Rio Branco realizam a segunda etapa em Rio Branco.

Já os candidatos que optaram pela realização da primeira fase em Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá realizam a segunda etapa em Cruzeiro do Sul.

O cartão de convocação para a próxima etapa, que contém a data, local e horário de realização do dos exames e provas, será disponibilizado no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – www.ibfc.org.br -, em 28 de abril.

– Data de realização da Prova de Aptidão Física: 8 de maio.

– Data de realização do Exame Psicotécnico: 15 de maio.

A relação dos convocados e demais requisitos para realização das provas e exames podem ser consultados no edital.

https://us.docworkspace.com/d/sIG2538mOAcaqrJMG