Governo assinará ordem de reforma do Quartel da PM em Tarauacá e fará entrega da Casa do Comando

Como uma forma de proporcionar um ambiente mais adequado aos policiais militares, o Governo do Estado do Acre assinará na manhã deste domingo, 24, a Ordem de Reforma do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), em Tarauacá. O evento ocorrerá nas dependências da unidade militar, contando com a presença de autoridades civis e militares do Estado do Acre, e também irá ocorrer a entrega da Casa do Comando.

Com uma obra orçada e prevista em R$ 900 mil, recurso oriundo da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), a reforma trará o aprimoramento das instalações da unidade, com restauração completa do prédio, após análises técnicas do espaço. Ainda segundo previsão da obra, haverá a adição de um espaço para construção de um Canil para o 7° Batalhão, com boxes adequados para o trabalho do setor, que é responsável por grandes apreensões de drogas e armas nas rodovias da região.



O Quartel da PM, em Tarauacá, contará com uma ampla reforma. Foto: Wellington Mota.

O comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Paulo César Gomes, destacou o momento único para corporação. “Depois de muitos anos, nossos quartéis estão sendo melhorados e reformados. Aproveito para agradecer ao governador Gladson Cameli e, em especial, ao secretário da Seinfra, Cirleudo, por mais esse apoio na manutenção e reforma das nossas unidades, melhorando com isso as condições dos locais de trabalho dos nosso policiais militares”, disse o comandante.

A obra faz parte de um pacote de melhorias que estão sendo realizadas pelo Governo do Estado do Acre na cidade de Tarauacá, e especialmente nas estruturas prediais da Polícia Militar. Em março foi concluída a reforma da Casa do Comando de Tarauacá, uma obra que foi orçada em R$ 237 mil, e que proporcionou um ambiente mais adequado ao gestor da corporação na cidade. A obra também está sendo entregue neste domingo.

Fonte: Agência do Acre