Governo anuncia contratação de 139 professores e realização de mutirão de cirurgias pediátricas

Em pronunciamento divulgado nas redes sociais, o governador Gladson Cameli falou sobre novos investimentos realizados pelo governo do Acre na Saúde e Educação, duas áreas que impactam, diretamente, grande parte da população.

Para reforçar o quadro de profissionais na rede estadual de ensino, o Estado confirmou a contratação de 139 novos professores. A chegada dos servidores representa um importante avanço na melhoria da educação pública ofertada aos estudantes acreanos, nos 22 municípios.

“Isso é ótimo porque estamos abrindo mais uma centena de vagas de emprego pra a nossa gente. Além disso, também estamos reforçando a qualidade do ensino de nossas crianças. Esse é o resultado de um governo que tem compromisso com a geração de empregos e a melhoria da Educação”, explicou o gestor.

Já em relação à Saúde, Cameli relembrou os investimentos audaciosos realizados pelo governo do Acre na finalização da última etapa do Pronto-Socorro de Rio Branco, que estava em obras há mais de 12 anos, assim como reforma de unidades hospitalares na região do Vale do Juruá. Gladson comemorou ainda a retomada de mutirões cirúrgicos na rede pública, após a superação da pandemia de covid-19.

“Nesse último sábado, para minha alegria e de dezenas de pais e mães, fizemos o mutirão de cirurgias pediátricas, que vai dar mais saúde e qualidade de vida para os nossos acreaninhos. Continuamos trabalhando e ainda vamos fazer muito mais. Esse é um governo que trabalha pelas pessoas”, concluiu.