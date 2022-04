Governador Gladson Cameli participa das comemorações de aniversário do Bujari

O governador Gladson Cameli esteve presente nas comemorações de aniversário do Bujari, a 22 km de Rio Branco, que completa 30 anos de elevação a município nesta quinta-feira, 28. Acrelândia, Capixaba, Epitaciolândia, Jordão, Porto Acre, e Santa Rosa do Purus também comemoram aniversário hoje.



O governador Cameli (C), ladeado pelo prefeito João Edvaldo Teles (D) e autoridades estaduais na cerimônia de hasteamento das bandeiras. Foto: Diego Gurgel/Secom

Também estiveram presentes o presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Petronio Antunes, o secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas da Costa, e a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.

O governador participou da cerimônia de hasteamento das bandeiras do Brasil, Acre e Bujari e da execução dos hinos.



Governador Gladson na cerimônia de hasteamento das bandeiras. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Parabéns, Bujari, temos que comemorar a vida e a emancipação deste município habitado por pessoas trabalhadoras, que acordam cedo para batalhar pelo pão de cada dia. Temos que comemorar também o retorno dessas atividades cívicas no pós-pandemia”, frisou o governador.

O prefeito João Edvaldo Teles, conhecido por “Padeiro”, agradeceu o apoio do governo do Estado na execução de importantes obras no município.



Prefeito agradece apoio do governo nas obras do município. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Quero externar a minha gratidão ao governo do Estado, que tem nos ajudado muito cedendo equipamentos para o melhoramento de ramais e a pavimentação de ruas. Foram destinadas ao município quatro máquinas, uma pá carregadeira, uma motoniveladora, um caminhão basculante e um rolo compactador, além de R$ 500 mil para compra de combustível. Isso é gestão”, afirmou o prefeito.

A prefeitura preparou uma grande programação para celebrar a data. No início da manhã, forma realizadas corridas infantil e juvenil. O governador Gladson entregou a premiação à criança Elias Ferreira, que obteve o primeiro lugar na prova de 300 metros.



Governador entrega a premiação ao primeiro colocado na corrida infantil de 300 metros. Foto: Diego Gurgel/Secom

Pavimentação de ruas

O governador Gladson aproveitou a visita ao município para visitar a ação de pavimentação da Rua Mansueto Moreira, no Centro. A obra é realizada pelo Deracre, em parceria com a Prefeitura.



Sueli Pontes comemora avanço das obras na rua onde reside. Foto: Diego Gurgel/Secom

A moradora Sueli Pontes diz que há anos a via não passava por manutenção. “Foi de Deus. Há muito tempo essa rua precisava de reparo”, relatou.

Cruzalina de Jesus, também moradora no local, reforça que a própria comunidade vinha tapando os buracos com tijolos, areia e pedras: “É uma benção essa manutenção, depois de tanto tempo”.



Obras executadas pelo Deracre seguem em andamento. Foto: Diego Gurgel/Secom

Bujari

O Bujari foi elevado à categoria de município em 1992, por meio da lei estadual nº 103.

A história da localidade está relacionada, principalmente, à BR-364, no trecho que liga Rio Branco a Sena Madureira, já que surgiu em função da construção da estrada.

