O governador Gladson Cameli chegou a Tarauacá na manhã deste domingo, 24, para participar dos 109 anos de fundação do município.

Tarauacá foi fundado a partir da Vila Seabra.

” A terra do abacaxi gigante”, disse o governador ao ser recebido na cidade pelas lideranças políticas locais. ”

Contem com Governo do Estado para cada vez mais melhorias. Estou aqui para comemorar a data com todos os taracauenses”, disse.