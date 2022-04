Gladson vai a São Paulo convidar indústria de pisos em madeira a se instalar no Acre

O governador Gladson Cameli (PP) chegou a São Paulo nesta sexta-feira, 22, para um encontro com o CEO da empresa privada Parket Pisos, Douglas Oliveira, a fim de convencer o dirigente empresarial a implantar uma filial no Acre.

O CEO de uma empresa é o mesmo que diretor executivo ou diretor-Geral, cargo que está no topo da hierarquia operacional de uma empresa , ao qual é atribuída a responsabilidade de executar as diretrizes propostas pelo Conselho de Administração, que por sua vez é composto por representantes dos acionistas da empresa.

A Parket Pisos está há mais de três décadas no mercado brasileiro sempre executando obras de pisos e deck em madeira, com base em espécie como Cumaru e Tauari, que o Acre tem em abundância.

“Estamos trabalhando para fortalecer o desenvolvimento acreano e levar empresas que ofertem emprego e renda para nossa gente”, disse o governador ao Ecos da Notícia.

“Queremos dar oportunidades, incentivos e viabilidade econômica para quem quer investir no Acre”, acrescentou.

A Parket informa em sua apresentação que é uma empresa que busca o constante equilíbrio entre fornecer pisos de qualidade e o respeito pelo meio ambiente, apostando no bem estar social, garantindo sempre o menor impacto possível na natureza.

“Nos preocupamos constantemente com o atendimento, a especificação correta do produto e principalmente em oferecer inovação”, diz o folheto de apresentação da empresa sediada na Capital Paulista.

“Nossos produtos apresentam qualidade indiscutível, desde a escolha da matéria-prima, selecionada entre os melhores fornecedores internacionais, até a inspeção final realizada com muita cautela e precisão.

Mais do que revestimentos, um conceito. Selecionamos as madeiras nacionais de maior prestigio no exterior e produzimos os assoalhos de acordo com os processos mais modernos e tecnológicos da europa, os pisos da coleção Brazil tem sua estrutura composta por pequenos pedaços de madeira maciça cruzados, que garantem a estabilidade do piso, evitando a abertura de frestas e empenamentos.

Tendo também a possibilidade de produzirmos o piso na versão sólida”, diz a empresa. Asa madeiras utilizadas em sua maioria são Cumaru e Tauari, nas dimensões: 5, 10, 15 e 20cm de largura.

Sobre o encontro, Gladson Cameli afirmou: “foi muito produtivo! O CEO da Alfama Foods, Bruno Sonda André, e o secretário da Indústria, Ciência e Tecnologia, Assur Mesquita, também estiveram conosco”, disse.