Gladson parabeniza os dez municípios acreanos que comemoram sua emancipação política, nesta quinta-feira, 28

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, parabenizou, em suas redes sociais, os dez municípios acreanos que estão comemorando, nesta quinta-feira, 28, sua emancipação política.

São eles: Acrelândia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves que estão comemorando 30 anos de emancipação política, e Porto Acre e Santa Rosa do Purus que comemoram 29 anos.

Gladson ressalta ainda que seu governo trabalha em parceria com os municípios do estado e tem melhorado a vida das pessoas por meio da valorização dos profissionais do estado.