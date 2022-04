Gladson exonera Josemar Portes e devolve Henrique Maciel á direção da Polícia Civil

O delegado José Henrique Maciel está de volta ao cargo de diretor-geral da Polícia Civil do Governo do Acre (equivalente à Secretaria de Estado) em substituição ao também delegado Josemar Portes, cuja exoneração foi publicada no Diário \Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (12).

Os decretos da nova nomeação e da exoneração são assinados pelo governador Gladson Cameli.

Josemar Portes deixa o cargo depois de várias polêmicas, como, por exemplo, puxar uma arma de fogo e dar voz de prisão a um servidor da Energisa que foi á residência do delegado suspender o fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento, ocorrência registrada no passado.

Portes também é apontado como um diretor que, mesmo ocupando cargo de confiança do Governo, apoiava manifestações de delegados contra decisões do governador Gladson Cameli na área e segurança.

O delegado é exonerado também no momento em que a Justiça pediu à Polícia Federal que investigue pelo menos outros três delegados da Delegacia anticorrupção exatamente pelo cometimento de crimes que eles deveriam combater.

Henrique Maciel foi diretor de Polícia Civil no início da gestão de Cameli, mas foi exonerado em 2020 após denuncia do Ministério Público contra de prática de “rachadinha”. No entanto, o próprio MP resolveu arquivar ação por falta de provas.