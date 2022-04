Gladson Cameli celebra Dia do Índio junto ao povo Katukina, que vive às margens da BR-364, no Juruá

O governador Gladson Cameli (PP) adiantou em pelo menos um dia as celebrações em torno do Dia do índio, comemorado em todo o país a cada 19 de abril, que em 2022 cai nesta terça-feira. O governador passou o fim de semana em Cruzeiro do Sul e, no retorno a Rio Branco, nesta segunda, 18, fez o helicóptero que o transportava descer na Aldeia dos Índios Katukinas, localizada na BR-364, a 70 quilômetros de Cruzeiro do Sul, onde foi recebido com festa que fazem parte dos rituais daquele povo. O governador se permitiu ser pintado com as cores das tintas naturais criadas pelos índios em suas manifestações.

“Meu segundo compromisso aqui em Cruzeiro foi na Aldeia do Campinas, do povo Katukina, para participar da cerimônia de celebração ao Dia do Índio, comemorado amanhã”, disse Gladson Cameli.

“Fiz questão de vir até a aldeia para ouvir também as principais reivindicações das lideranças do povo. Além de reiterar o apoio do Estado para amenizar as dificuldades”, acrescentou.

O governador acreano lembrou que, muito diferente do que ocorre em outras regiões, onde há conflito entre índios e a dita sociedade branca, as relações no Estado entre brancos e indígenas são as melhores possíveis, atuando em parceria sempre que possível. Por isso, de acordo com Cameli, o Governo do Acre, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, vem atuando em parceria para que as máquinas do Deracre possam melhor os acessos à Aldeia.

“Agradeço à liderança geral do povo, Edilson Katukina, por essa festa cheia de espiritualidade e significado”, disse o governador.

Galeria de Imagens: