Gladson anuncia construção de novo hospital maternidade em Rio Branco

O governador Gladson Cameli (PP) anunciou, na tarde desta quarta-feira, 13, em Brasília–DF, onde cumpre agenda desde o início da semana, que seu Governo deu mais um passo para construir uma nova maternidade e clínica para mulheres em Rio Branco. O novo hospital deve desafogar as atividades da atual, a “Bárbara Heliodora”, a única maternidade pública da Capital do Estado e que foi construída ainda na época do então governador José Guiomard dos Santos, na época do Acre Território.

“Melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população acreana é uma das nossas maiores prioridades. No período de pandemia investimos muito no setor, e vamos continuar investindo”, afirmou o governador ao anunciar o início dos trabalhos para a construção da nova maternidade.

“Nossa próxima grande obra será a nova maternidade da capital, mais moderna, com 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto); 7 salas de cirurgia e parto cesariano; 10 leitos de UTI adulto; 30 leitos de UTI neonatal; 30 leitos de unidade de cuidados intermediários; 15 leitos UCI canguru; além da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera”, acrescentou.

De acordo com o governador, na última segunda-feira, 11, foi publicado o aviso de licitação para a contratação de empresa de engenharia para construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, que é a primeira das quatro etapas da obra. O empreendimento será da ordem de R$ 95 milhões.

Fotos: Reprodução