Gêmeas idênticas se casam com mesmo marido e pretendem ter filhos juntas: “Somos uma só”

A história de Anna e Lucy DeCinque, apelidadas de ‘as gêmeas mais idênticas do mundo’, surgiu na internet há alguns anos quando disseram que compartilham o mesmo namorado e ambas queriam se casar com ele. Foi relatado que as gêmeas de Perth, na Austrália, estavam namorando Ben Byrne desde 2012.

Dois anos depois, eles se tornaram virais e deixaram os internautas perplexos depois de discutir seus planos de engravidar ao mesmo tempo e com o mesmo homem. Seus planos foram revelados no programa “This Morning”. A dupla disse que quer tentar um bebê através de fertilização in vitro. Mas querem que suas gravidezes aconteçam ao mesmo tempo com seu parceiro compartilhado Ben Byrne.



As gêmeas se casaram com o mesmo homem, e querem engravidar juntas (Foto: Reprodução/Instagram @annalucydecinque)

“Tomamos banho juntos, fazemos as pazes juntos, vamos para a cama na mesma hora, comemos juntos, passamos fome juntos, tudo é igual. Pode ser obsessivo, mas é assim que queremos viver nossa vida, vivemos como uma pessoa”, disseram as irmãs durante o show. Perplexa com a ideia, a apresentadora Ruth Langsford perguntou a Ana e Lucy como exatamente planejavam ter filhos ao mesmo tempo.

Ao que as gêmeas responderam: “Queremos experimentar a gravidez juntas, queremos fazer tudo na vida juntas, morreremos juntas, envelheceremos juntas”. Avançando para 2022, as irmãs ainda não se tornaram mães, mas não abandonaram seus sonhos de engravidar ao mesmo tempo – com o mesmo homem.

Recentemente, os espectadores tiveram uma visão de sua vida única assistindo ao programa “Extreme Sisters” do TLC. As irmãs disseram que ainda não fizeram testes de gravidez, mas agora estão com pressa para ter bebês ao mesmo tempo. “Mas estou com pressa para ser honesta… mas precisamos ter bebês ao mesmo tempo. Estou tendo um ataque cardíaco porque estou pensando que Anna pode estar grávida e eu não. Preferimos que as duas estivessem grávidas, do que apenas uma”, disse Lucy.

O programa do TLC mostrou as irmãs fazendo um teste de gravidez junto com Ben. Infelizmente, o resultado acabou sendo negativo. Foi relatado que Ben propôs as irmãs no ano passado, mas elas ainda não são casadas, pois a poligamia é proibida na Austrália.

Fonte: Pais&Filhos