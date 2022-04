Garoto de 6 anos entra em coma e morre após beber energético

O garoto mexicano Francisco Cervantes, de apenas 6 anos, morreu há cerca de dez dias quando visitava uma de suas avós na cidade de Matamoros, no nordeste do país, após tomar um copo de energético.

Segundo reportagens de sites locais, Francisco rapidamente começou a sentir dores e foi levado rapidamente ao Hospital Alfredo Pumarejo, um dos maiores da região. O menino, porém, já estava em coma quando chegou ao hospital. O diagnóstico foi de intoxicação alimentar, seguido de morte cerebral.

Apesar do quadro irreversível, a mãe de Francisco, Jessica, só foi autorizar o desligamento dos equipamentos que mantinham o garoto vivo após seis dias de coma. “Infelizmente, meu filho não consegue mais se recuperar”, disse Jessica, de acordo com reportagem do site do jornal britânico Mirror.

O consumo de energéticos por crianças é contraindicado por médicos e agências de saúde do mundo inteiro, por causa das altas quantidades de cafeína e açúcar encontradas nessas bebidas. Não foi divulgado se Francisco tinha alguma doença pré-existente.

Fonte: IstoÉ