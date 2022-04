Ganhador de R$ 30 milhões na loteria perde tudo; veja como ele vive hoje

Um homem ganhou um prêmio de R$ 30 milhões na loteria, mas perdeu tudo em seguida. O que aconteceu? Como ele vive hoje? A equipe lotérica do Diário Prime buscou algumas informações sobre a infeliz história de Antônio Domingos que perdeu sua bolada na mesma velocidade em que ganhou na Lotto, atual Mega-Sena.

Antônio Domingos ganhou sua premiação na década de 90. Na época, a loteria lhe deu um prêmio que hoje estaria valendo em torno de R$ 30 milhões. No entanto, a felicidade do homem durou pouco, pois sua má gestão o fez perder tudo de forma muito rápida.

Em entrevista, seu Antônio diz que quando ganhou o prêmio na loteria, ainda era muito jovem e sem maturidade. Dessa forma, passou a gastar descontroladamente, com mulheres, bebidas e ainda chegou a viver em um hotel. Após as perdas com tanta farra, como ele vive hoje? Descubra como está a vida de quem foi de recém milionário à falência.

Como ele vive após perder R$ 30 milhões da loteria?

A premiação que o homem recebeu foi de 60 milhões de cruzeiros, o que equivale a R$ 30 milhões hoje. Em depoimento, ele diz que a primeira coisa que fez ao receber o prêmio foi morar por um ano e seis meses em um hotel da cidade onde morava. “Na época, eu passeava por lá, e o segurança sempre me dizia para não passar por ali. Então quando eu ganhei o dinheiro, decidi que iria morar lá, por vingança.”, comenta seu Antônio.

Apesar de todo o dinheiro ganho com sua aposta na loteria, nos dias atuais, seu Antônio vive como flanelinha e o arrependimento está nítido em sua fala. De acordo com ele, seu estilo de vida o fez perder os R$ 30 milhões em cerca de 5 a 6 anos. Desde então, ele teve que se acostumar com a ideia de falência após virar um milionário.

Após 30 anos de sua perda, o homem afirma que não se arrepende de nada do que fez. Contudo, ele relata que se pudesse voltar no tempo, daria uma casa melhor à sua mãe, que hoje já é idosa. Ainda assim, ganhado a vida como flanelinha nos dias atuais, ele diz que a verdade dói ao visitar a antiga suíte do hotel onde morou por 1 ano e 6 meses.

A historia de seu Antônio se repete muitas vezes com ganhadores de loterias. Portanto, a educação financeira é o melhor caminho para lidar com muito dinheiro ganho de forma fácil. Assim, Gustavo Cerbasi deu algumas dicas de onde investir uma premiação alta. Para aprender, basta clicar neste link e boa sorte!

Fonte: Diário Prime