Galvez vence Rio Branco-AC no encerramento do Acreano 2022

Em um clássico com seis bolas na rede, gol sem querer, gols de pênalti e golaços, o Galvez venceu o Rio Branco-AC por 4 a 2, na tarde desta quinta-feira (21), na Arena da Floresta, na capital do Acre, na partida que fechou a quinta e última rodada do segundo turno do Campeonato Acreano, encerrando o estadual.

Todos os gols foram marcados no segundo tempo. O Imperador abriu o placar com Luís, aos quatro minutos da etapa final. A defesa do Rio Branco-AC tentou tirar a bola da frente da área, o camisa 8 colocou a perna para bloquear o chute, a bola explodiu nele e encobriu o goleiro Ramon: 1 a 0.

Cinco minutos depois, o Galvez fez o segundo em bela jogada de Wanderson Jordão. Ele recebeu passe no campo de ataque, arranca, passou por dois zagueiros, pelo goleiro Ramon e empurrou para o fundo do gol vazio para ampliar a vantagem. Aos 18, Matheus Nego marcou o primeiro do Rio Branco-AC em cobrança de pênalti. Aos 21, Ramon Mineiro deixou tudo igual também com um belo gol.

O atacante recebeu na área do Galvez, se livrou de dois defensores deixando um deles no chão, e finalizou com força para vencer o goleiro Cleverson. Aos 32, o Galvez voltou a ficar em vantagem.

Ryan recebeu a bola sozinho no ataque e frente a frente com Ramon finalizou para fazer 3 a 2. Aos 37, Lukinhas fechou o marcador para o Galvez em cobrança de pênalti.

Como fica

O Galvez encerra a participação no estadual na quarta colocação no segundo turno com sete pontos e na quarta posição na classificação geral com 14 pontos. A campanha do Imperador foi de nove jogos, quatro vitórias, dois empates e três derrotas, 16 gols marcados e nove sofridos. Aproveitamento de 51,85%.

O Rio Branco-AC fica na quinta posição no segundo turno com quatro pontos e também em quinto na classificação final com 11 pontos. O Estrelão fez 10 jogos, com três vitórias, dois empates e cinco derrotas, 13 gols marcados e 12 sofridos. Aproveitamento de 36,6%.

Próximos jogos

O Galvez encerrou a temporada no futebol profissional em 2022 e só volta a campo oficialmente no estadual do próximo ano. O Rio Branco-AC passa a concentrar as atenções no Campeonato Brasileiro Série D. O Estrelão está no grupo 1 com um ponto somado, em quarto lugar, e volta a campo no domingo (24), para encarar o São Raimundo-AM. A partida será no estádio Florestão, na capital do Acre, às 18h (de Brasília).

Fonte: AcreNews