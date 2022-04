Gabriel brilha e Flamengo derrota Universidad Católica no Chile

Contando com o brilho da dupla Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Flamengo derrotou a Universidad Católica (Chile) por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (28) no estádio San Carlos de Apoquindo, para se manter na liderança do Grupo H da Copa Libertadores com nove pontos.

O Flamengo começou o confronto em alta rotação, e não demorou a encontrar o primeiro gol. Aos sete minutos Bruno Henrique tabelou com João Gomes antes de tocar para Gabriel Barbosa, que bateu forte para abrir o placar.

A equipe chilena chegou a ensaiar uma recuperação aos 15 minutos, quando Orellana finalizou e o lateral Isla acabou marcando contra.

Porém, o Rubro-Negro voltou a contar com a dupla Bruno Henrique e Gabriel Barbosa para chegar ao gol da vitória. Aos 34 Arrascaeta tocou para o camisa 27, que cruzou na medida para o camisa 9 marcar pela segunda vez no confronto.

Na segunda etapa a equipe da casa cresceu na partida, em especial após a saída de campo de Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, mas foi justamente um dos jogadores que entraram na segunda etapa que marcou o gol que confirmou a vitória do Flamengo: Lázaro. Já aos 39 o camisa 13 recebeu de Marinho e bateu muito forte para superar o goleiro Sebastián Pérez.

Aos 48 o Universidad Católica ainda marcou o segundo com Buonanotte, mas era tarde demais reagir.

Após a vitória na Libertadores, o time da Gávea direciona a atenção para a Copa do Brasil, onde pega o Altos no próximo domingo (1). Três dias depois o Rubro-Negro volta a atuar pela competição sul-americana, contra o Talleres (Argentina).