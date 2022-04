Gabigol e Hulk trocam farpas nas redes sociais e torcedores comentam a briga: ‘Mais do que realmente é’

Gabriel Barbosa e Hulk, craques do futebol brasileiro, trocaram alfinetadas nas redes sociais nesta segunda-feira (25).

Hulk acabou acertando um jogador por volta da virilha, a imagem viralizou na internet e os torcedores começaram a falar que se fosse o Gabigol, ele teria tomado suspensão.

“Se fosse o @gabigol era documentário no fantástico, multa e suspensão”. Gabriel viu a publicação e concordou com o torcedor flamenguista.

“Cartão vermelho, 25 jogos de suspensão… E direto para a delegacia por agressão HAHAHAHA. Ah, matérias em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso”, comentou o jogador do Flamengo.

Ao perceber o que aconteceu, Hulk publicou um story comentando a situação: “Quando congela a imagem, o ângulo pode parecer mais do que é realmente. Falta clara e na minha opinião, do árbitro e do VAR, foi lance para amarelo” e continuou:

“Meu foco é aparecer para mídia dando o meu melhor dentro de campo e ajudando minha equipe. E não pegar embalo em alguém que tem muito mais moral que eu em nível mundial para aparecer”, alfinetou.

Gabigol após isso compartilhou a fala de um torcedor: “O Hulk sentiu atoa. O @gabigol falou sobre a mídia e arbitragem e não sobre o Hulk”. Gabriel Barbosa então comentou: “Interpretação de texto não tá tendo”.

DOMÍNIO

Atlético Mineiro é o atual campeão brasileiro com o Hulk como artilheiro, o Flamengo ganhou Libertadores e Brasileiro nos últimos anos tendo o Gabigol como artilheiro.

Além das 4 linhas, a rivalidade entre essas duas equipes cresceu demais até como poderes empresariais, e parece que os jogadores também entraram nessa onda.

