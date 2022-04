Fuzis de brinquedo eram usados para fazer a “proteção de boca de fumo” no Preventório

O Batalhão de Operações Especiais, durante a tarde desta terça-feira, 5, a OMAC por meio do BOPE(CPCÃES E CHOQUE) e 1°BPM,

desencadeou operação no Preventório, onde foram realizados patrulhamentos em vários becos e em área de mata, além de terem sido realizadas várias abordagens a pessoas.

Durante as abordagens foi preso um indivíduo com mandado em aberto, Alex Johnatan Lima Rocha, e observou-se ainda que alguns indivíduos retiravam sacos do lixão e corriam, ao se abordar um deste, Maicon Duarte de Souza, foi constatado que o mesmo carregava dois simulacros de fuzil e uma pequena quantidade de droga(duas pedras), assim com o apoio da CPCÃES passou-se o cão farejador no local e foi encontrada a quantidade de aproximadamente 435g(quatrocentos

e trinta e cinco) de pedra(crack).

Com informações da Polícia