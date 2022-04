Fundhacre se organiza para levar atendimentos em pediatria ao município de Porto Acre

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) iniciou a organização para a 2ª edição da ação em saúde Fundhacre na Comunidade, que irá levar ao município de Porto Acre atendimentos na especialidade de pediatria. As consultas serão realizadas no próximo sábado, 9, às 8h na Unidade de Saúde da Família Maria Soledade Soares.

A previsão é de que 70 crianças passem pelo atendimento. “Estamos atendendo mais um pedido da atual gestão, que é levarmos a saúde pública a todo o estado. Estamos voltando com uma nova rotina dentro do hospital, para darmos uma melhor resposta à nossa sociedade”, afirma o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

Parte da equipe de logística e assistência esteve nesta quarta-feira, 6, na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Acre, para uma reunião de alinhamento com a secretária Edna da Silva Cuiabano Chaves.



A 2ª edição do Fundhacre na Comunidade irá ocorrer neste sábado, 9, às 8h. Foto: cedida

“Já estamos prontos com um grupo qualificado de profissionais para essa importante ação, que estará beneficiando as crianças deste município. Toda essa iniciativa é um cuidado do governo do Acre com a nossa população”, disse o chefe de enfermagem da Fundhacre, Durival Brito.

Fonte: Agência do Acre