Freddy Rincón, ídolo do Corinthians e da seleção colombiana, morre aos 55 anos, após acidente automobilístico

O futebol está de luto. Morreu na noite desta quarta-feira (13), em Cali, na Colômbia, Freddy Eusébio Gustavo Rincón Valencia, ex-jogador da seleção local e que teve ótima passagem no futebol brasileiro, principalmente no Corinthians, onde é ídolo.

A informação foi dada na madrugada desta quinta (14), por volta das 1h30 no horário de Brasília, pela clínica onde o ex-volante seguia internado na UTI. O ex-atleta de 55 anos não resistiu aos ferimentos poucos dias após um grave acidente de carro, na madrugada da última segunda-feira. Com traumatismo craniano, Rincón chegou a ser operado, mas acabou falecendo.

Nascido em 1966 em Buenaventura, a maior cidade portuária da Colômbia, o ex-volante e meia se destacou no time local aos 19 anos, antes de passar por Tolima, Independiente Santa Fe e América de Cali, chegar à seleção colombiana e ir jogar no exterior, inclusive no Real Madrid.

No Brasil, teve ótima passagem pelo Palmeiras, mas foi no maior rival, o Corinthians, onde formou, ao lado de Vampeta, uma dupla inesquecível. O quarteto de meio-campo, que contava ainda com Ricardinho e Marcelinho Carioca, se eternizou. Eles foram bicampeões brasileiros (1998/99), venceram o Paulistão de 99 e o Mundial de Clubes de 2000. Após o anúncio de sua morte, o clube publicou mensagem nas redes sociais lembrando que o colombiano foi o capitão do primeiro título mundial: “Eternamente em nossos corações”.Ele ainda atuou por Santos e Cruzeiro.

Na seleção colombiana, Rincón marcou 17 gols em 84 partidas. Disputou três Copas do Mundo: 90, 94 e 98.

Ele deixa dois filhos, Sebástian Rincón, de 28 anos, que também é jogador de futebol profissional (atua pelo Barracas, da segundona argentina), e Freddy Stiven.

O acidente

O carro em que Rincón estava se chocou com um ônibus no bairro San Fernando, na cidade de Cali, na Colômbia. Em imagem que circulou nas redes sociais, é possível ver que o automóvel onde cruzou um sinal vermelho.

Segundo o irmão de Freddy, Rafael Rincón, o ex-jogador não era o motorista no momento do acidente. A informação é que no carro estavam ainda mais duas mulheres, que tiveram ferimentos leves. Uma investigação sobre o caso foi aberta e não está descartada a presença de uma quarta pessoa no carro. Foi confirmado também que o motorista do ônibus teve uma fratura na perna e joelho esquerdos, passou por cirurgia e seu estado é estável.

Com o choque, o ônibus teve sua frente destruída. Um prédio entre as ruas 5 e 34 do bairro também foi atingido e o carro onde Rincón estava teve o lado direito bastante danificado.

