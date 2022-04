Franquia Correios – Propostas para novas lojas em 8 Estados e DF serão abertas na próxima semana

Empreendedores que queiram aproveitar a oportunidade de negócio com o novo modelo da Loja de Correios Franqueada (LCF) devem ficar atentos aos prazos para participação no certame. Nos dias 12 e 13 de abril, a estatal inicia a análise das propostas enviadas para a abertura de lojas em São Paulo, Distrito Federal, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rondônia, Goiás e Acre.

Trata-se de um novo modelo de franquia que oferece soluções nos segmentos de encomendas, mensagem, marketing e internacional, por meio de produtos e serviços como: SEDEX, PAC, Cartas, Marketing Direto, Encomenda Expressa – EMS, entre outros.

As LCFs serão instaladas em regiões urbanas de médio e grande porte, sendo um canal de atendimento com leiaute e infraestrutura diferenciados para atender clientes de varejo de maneira mais ágil, digital e moderna.

Os lojistas interessados têm oportunidade de estabelecer uma parceria com uma marca sólida, confiável e líder do segmento de encomendas, que possui mais de 30 anos de experiência e um alto índice de satisfação da rede de franqueados.

Os Correios preveem a abertura de mais propostas para o último lote no dia 5 de maio.

Esta é mais uma iniciativa dos Correios de modernização e adequação dos canais de atendimento às necessidades dos clientes e ao ambiente de negócios. Saiba mais em https://www.correios.com.br/novafranquia