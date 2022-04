Franceses são presos em rodovia do AC com mais de 3 quilos de cocaína escondidos em forro de mochilas

Três franceses foram presos com mais 3,5 quilos de cloridrato de cocaína escondidos no forro de mochilas na tarde desta sexta-feira (29). O flagrante ocorreu no km 237 da BR-317, em Xapuri, interior do Acre, pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron-AC).

A polícia informou que abordou um táxi que havia saído da fronteira com os estrangeiros, em frente à Unidade Operacional de Xapuri. Os franceses afirmaram que estavam viajado a passeio pelo Peru e iriam para o Rio de Janeiro (RJ).

Contudo, o trio, durante a conversa, omitiu algumas informações do passaporte, e os homens demonstravam pressa para partir e nervosismo, o que levantou a suspeita dos policiais. As equipes decidiram então fazer uma revista nos pertences dos suspeitos e acharam 15 embalagens com a droga.

Os três foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas e foram levados para a Polícia Federal (PF-AC). O motorista do táxi foi conduzido também para a PF para prestar depoimento.

O coordenador operacional do Gefron-AC, delegado Rêmullo Diniz, disse que, inicialmente, o taxista não tem envolvimento no crime e foi levado como testemunha.

“Os três carregavam mochilas com cocaína. Inclusive, a Polícia Federal vai fazer uns testes porque tudo indica que seja uma cocaína melhorada. Deu positivo para cocaína, o perito pegou a amostra e vai fazer o teste. Iriam para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro e depois França. A PF está esperando um tradutor para pegar mais informações. Tinham entrado no Brasil, foram para o Peru e estavam retornando. Pela forma como estava escondida e a pureza da droga, acredita-se que sejam turistas disfarçados”, destacou.